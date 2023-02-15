Muğla'da depremzedeler için toplanan yardımları sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini iş yerinde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Saatli Kule Caddesi'ndeki bir iş yerinde yapılan aramada yardım malzemeleri ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan A.K, polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

A.K'nin kendisini depremzede olarak tanıtarak yardım toplama merkezlerinden aldığı erzak, odun ve kıyafetleri iş yerinde sattığı ihbarı üzerine güvenlik güçleri harekete geçmişti.

Dükkanında dün polis ve zabıta ekiplerince yapılan aramada depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri ele geçirilen A.K, gözaltına alınmıştı.

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