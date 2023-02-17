Depremde hayatını kaybeden sağlık memurunun cenazesi, Muğla'da defnedildi

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MUĞLA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren sağlık memuru Muzaffer Kılınç'ın (44) cenazesi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprağa verildi.

Balıkesir'e ataması yapılan Kılınç, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek hizmet binasında son nöbetini tutarken enkazın altında kaldı.

Arama kurtarma ekiplerince çıkarılan Kılınç'ın cenaze Fethiye'ye getirilerek, ailesine teslim edildi.

Cenaze, namazının ardından Hallaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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