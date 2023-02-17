Muğla'da depremzedelere yardımlar sürüyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için başlatılan yardım kampanyalarına destekler devam ediyor.

Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesinin ortaklaşa hazırladığı yardım tırı deprem bölgesine gönderilmek üzere Muğla Valiliğine teslim edildi.

Marmaris Belediyesi, bölgeye yakacak odun göndermeye devam ediyor. İlçenin muhtelif yerlerinden toplanan odunlar, yakmaya hazır hale getirildi. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine 27 ton, Adıyaman'a da 25 ton odun tırlarla yola çıkarıldı. Odun yüklenen tırlara ayrıca bölge halkına dağıtılmak üzere gıda kolileri de konuldu.

Marmaris Halk Eğitim Merkezi usta öğretici ve kursiyerleri de depremden etkilenen vatandaşlar için uyku tulumu üretiyor. Üretilen uyku tulumları deprem bölgesine gönderilmek üzere Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılıyor.

Dalaman Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, öğretmen, usta öğretici, kursiyer ve vatandaşların desteği ile depremzedelere gönderilmek üzere yetişkin ve çocukların kullanabileceği battaniye, şal, bere, polar pijama takımı, uyku tulumu dikti.

Dalaman Kaymakamlığı koordinesinde başlatılan yardım kampanyasına destek vermek için Dalaman Halk Eğitimi Merkezinde üretilen malzemeler kolilere yerleştirilerek Dalaman Belediyesi Kültür Merkezi yardım toplama noktasına teslim edildi.

Dalaman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gülderen Şahin, çalışmaların sürdüğünü belirterek "Kalın polar kumaştan 150 battaniye, 200 şal, 250 bere, 60 kadın pijama takımı, 60 erkek pijama takımı kursiyerler tarafından dikildi. İlk etapta ürettiğimiz ürünleri kaymakamlığımız aracılığıyla deprem bölgesine gönderildi." dedi.

Bodrum Gündoğan Fahriye Ilıcak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bodrum Mesleki Eğitim Merkezi atölyelerinde de deprem bölgesinde çadır kentlerde kalan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için portatif masa ve tabure üretiliyor.

Menteşe ilçesinde de Valiliğin ayni bağış ve ana dağıtım deposuna çok sayıda kişi, kurum ve belediyenin getirdiği yardım malzemeleri ayrıştırılıp kolilere koyuyor. Yardımlar, daha sonra tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderiliyor.

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