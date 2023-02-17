AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'dan Muğla'daki yardımlara ilişkin açıklama:

MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla'da depremzedelere yönelik çalışmaları yerinde takip etti.

Milletvekili Gökcan, Muğla merkezde yaptığı ziyaretlerden sonra, Köyceğiz'de incelemelerde bulundu.

Gökcan, ziyaretlere ilişkin yaptığı değerlendirmede tüm Muğla'nın seferber olduğunu belirterek, "Hemşerilerimiz canı gönülden varı yoğu ile depremzedelere destek için adeta çırpınıyor. Kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Köyceğiz'de çalışmalara katılan ve depremzedeleri de ziyaret eden Milletvekili Gökcan, şunları kaydetti:

"Köyceğiz Kaymakamımız Mustafa Maslak koordinasyonunda, Belediye Başkanımız Kamil Ceylan, İlçe Başkanımız Mehmet İlhan ve Kadın Kolları Başkanımız Gülçin Satılmış Köseoğlu, ilçeye gelen depremzede kardeşlerimiz için adeta seferber olmuş durumda. Depremzede kardeşlerimiz için hemşerilerimizin gönderdiği yardımlar İlçe Gençlik Merkezi'nde gönüllü kardeşlerimiz tarafından tasnif ediliyor ve Köyceğiz’e gelen depremzede kardeşlerimize ulaştırılıyor. Köyceğizli hemşerilerimiz depremzede kardeşlerimize ulaştırılmak üzere yeni kıyafetler ile gıda maddelerinin yanı sıra kendi ürettikleri zeytinyağlarını, zeytin ve narenciye ürünlerini bağışlıyorlar. Bir kez daha gördük ki Muğla'mızın insanı yardımsever ve misafirperver. Depremzede kardeşlerimiz için seferber olan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz"

Gökcan, Köyceğiz Kaymakamlığı ve belediye koordinasyonunda evlerde misafir edilen depremzedeleri de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi iletti.





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