Muğla'da depremzede çocuğa doğum günü sürprizi

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MUĞLA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine ailesiyle gelen 11 yaşındaki Ayşenur'a doğum günü sürprizi yapıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından ailesiyle ilçedeki bir otele yerleştirilen Ayşenur, kayıt sırasında yetkililere depremin yaşandığı 6 Şubat'ın doğum günü olduğunu söyledi.

Çocuğa doğum günü sürprizi yapmak isteyen Marmaris Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekibi, Ayşenur için kutlama pastası alarak ailenin kaldığı otele gitti.



Sürpriz kutlama karşısında bir süre şaşkınlık yaşayan Ayşenur, dilek tutup pastasının mumlarını üfledi.

Depremzede aile, psikososyal destek ekibine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

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