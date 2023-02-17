Muğla'da depremlerde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Menteşe ilçesindeki Tarihi Kurşunlu Cami'de vatandaşlar, cuma namazından sonra saf tutarak gıyabi cenaze namazı kıldı.

Cenaze namazından önce depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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