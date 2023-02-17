Deprem bölgesinden dönen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çalışmaları anlattı:

MUĞLA (AA) - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kahramanmaraş merkezli, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından 10 gündür bulunduğu bölgeden döndü, izlenimlerini aktardı.



Aras, Bodrum Belediye Başkanlık Toplantı Salonunda düzenlediği basın toplantısında, bölgede ilçeden giden gönüllülerin ve belediye ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Deprem bölgesine gidişlerinden itibaren gerçekleştirilen koordineli çalışmalardan bahseden Aras, İskenderun-Arsuz bölgesinde ciddi bir yıkımla karşılaştıklarını ifade etti.

Depremin çok büyük bir alanda etkili olduğunu belirten Aras, "Arama kurtarma çalışmaları yapmak kolay değil. Devasa binalar tuzla buz haline gelmiş. Kurtarma ekiplerinin oralara ulaşabilmesi kolay değil. Eleştirirken de orayı görmüş olmak lazım. Görünce 'Nasıl olacak?' diyorsunuz. İnsanlar altında kalmış. 'Hemen gireyim de kurtarayım' demek söz konusu değil. İğneyle kuyu kazılıyor. Çocuk, genç, yaşlı, engelli herkes sokaktaydı. Her yer yıkılmış, çok büyük bir travma. Orası anlatılmaz görmek ve yaşamak lazım." dedi.

Bodrum'dan giden gönüllü ve görevlilere belediye olarak araç gereç ve lojistik sağladıkları anlatan Aras, bölgeye erken gittikleri için tüm yardımları sistemli şekilde ulaştırdıklarını, yemek ihtiyacını gidermek üzere mobil mutfaklar kurduklarını, çadır kurulumları yaptıklarını kaydetti.

Sağlık hizmeti desteği, çöp toplama hizmeti, su, tuvalet, çocuk oyun alanı gibi tüm destekleri kaymakamlıkla koordineli olarak gerçekleştirdiklerini belirten Aras, şöyle konuştu:

"Bölgeye konteyner kurulumları devam ediyor. Belediyeden toplam 13 mimar, mühendis ve inşaat teknikeri personeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde hasar tespit çalışması için Kahramanmaraş Pazarcık'ta bulunuyor. Belediye olarak 200 civarında mağdur vatandaşı Bodrum'da misafir ediyoruz. Bodrum'da şu anda 7 bin kişi var. Bundan sonrası için devletimiz bir an önce kalıcı destekler yapmalı çünkü konu, boyutu sebebiyle belediyeyi aşıyor. Millet olarak, devlet olarak bu afetin de altından kalkacağımızı düşünüyoruz."

Bodrum'un da deprem bölgesi olduğunun altını çizen Aras, "Bodrum’da acilen depremsellik etütlerinin yapılması gerekir. TMMOB ve diğer inisiyatiflerle toplanmalı ve iş birliğinde çalışmalar yürütmeliyiz. Bu, tek başına yapılabilecek bir şey değil. Depremsellik raporlarını bir an önce hazırlamalıyız. Olası bir depremde hizmet verebilmek için önce kamu binalarının sağlam olması gerekir. Bu nedenle kendi binamız ile ilgili çalışmalar da yapmalıyız." diye konuştu.

Basın toplantısının ardından Bodrum'daki otellerde misafir edilen depremzedeleri ziyaret eden Aras, vatandaşlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulunarak her zaman yanlarında olacaklarını bildirdi.

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