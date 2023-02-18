AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Fethiye’de depremzedelere yönelik çalışmaları inceledi

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MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Fethiye’deki depremzedelere yönelik çalışmaları yerinde takip etti.

Milletvekili Gökcan, Muğla merkez ve Köyceğiz’de yaptığı ziyaretlerden sonra, Fethiye’de de incelemelerde bulundu.

Fethiye’deki çalışmaları yerinde inceleyen ve depremzedeleri ziyaret eden Gökcan, ilçeden 50 tır yardım malzemesi gönderildiğini söyledi.

Özel üretim 24 konteyner ve 60 varil sobasının deprem bölgelerine gönderildiğini kaydeden Gökcan, "Depremzede kardeşlerimizin Fethiye’mizde en iyi şekilde misafir edilmesi için fedakarca görev yapan herkese teşekkür ediyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız." diye konuştu.

Gökcan, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (KYK) misafir edilen depremzedeleri de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremde görev başında hayatını kaybeden sağlık memuru Muzaffer Kılınç’ın ailesine taziyede bulundu.

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