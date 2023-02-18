Bodrum'da park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheli kamerada

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki bazı araçların lastiklerini bıçakla kesen şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Tepecik ve Eskiçeşme mahallelerinde elinde bıçakla dolaşan bir şüpheli, park halindeki araçların lastiklerini keserek patlattı.

Şüphelinin araç lastiklerini kesme anları çevredeki bir iş yerlerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde, şüphelinin araçların lastiklerini defalarca bıçaklayarak patlattığı görülüyor.

Bölgede iki günde 15'e yakın otomobil ve motosikletin lastiğini patlattığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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