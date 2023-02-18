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MUĞLA (AA) - Muğla'da açılan damperi köprüye çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Mehmet Ali Ekici yönetimindeki 48 AIS 949 plakalı kamyonun havaya kalkan damperi, Milas-Bodrum Havalimanı yakınlarındaki köprü altından geçtiği sırada köprüye takıldı.

Damperi kopup römorktan ayrılan kamyonun sürücüsü Ekici ile yolcu Murat Resul yaralandı.

Yaralılar haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası kamyon kullanılamaz hale gelirken köprüde de hasar oluştuğu gözlendi.

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