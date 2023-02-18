Datça’da kadınlar depremzedeler için kermes düzenledi

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MUĞLA (AA) - Datça’da kadınlar, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için kermes düzenledi.

Gönüllü kadınlar tarafından evlerinde hazırlanan birçok yiyecek ve içecekler, Jandarma Lojmanı karşısında tezgahlarda satışa sunuldu.

Ev hanımı Birgül Cengiz, depremzedelere katkı sunmak istediklerini belirterek, "Hepimiz çok üzgünüz elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Bizimde elimizden bu geldi. Birlik beraberlik zamanı." dedi.

Kermesten elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağı ifade edildi.

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