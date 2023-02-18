Datça’da depremzedeler için kan bağışı düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelere Kızılay aracılığıyla yazılan kan bağışı kampanyaları sürüyor.

Datça ilçesinde Kaymakamlık ve Kızılay tarafından afetzedeler için düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

​​​​​​​Şehit Ersoy Yorulmaz Anadolu Lisesinde kurulan Türk Kızılay bağış noktasında vatandaşlar depremzedelere kan vermek için sırada bekledi.

Kan verme işlemlerinin gün boyu devam edeceği belirtildi.





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