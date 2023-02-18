Bodrum'da 5 yaşındaki Mehmet Ege depremzedelere kumbarasındaki parayı bağışladı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir çocuk, kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Bodrum'da gönüllülerin başlattığı kampanyaya, 5 yaşındaki Mehmet Ege Karaman da destek verdi.

Ailesiyle Bodrum Belediyesine gelen Mehmet Ege, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine göndermek üzere Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teslim etti.

Başkan Aras, kumbaranın üzerindeki "Bu benim kumbaram, belki içinde çok bir şey yok ama belki bir arkadaşımın yüzünü gülümsetmeye yeter. Bu parayla depremzede bir arkadaşıma oyuncak alın Ahmet Aras amca." yazısını okudu.

Mehmet Ege'ye anlamlı bağışı için teşekkür eden Aras, notu okurken duygusal anlar yaşadı.

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