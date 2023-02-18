Bodrum'da 5 yaşındaki Mehmet Ege depremzedelere kumbarasındaki parayı bağışladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da 5 yaşındaki Mehmet Ege depremzedelere kumbarasındaki parayı bağışladı

AA

Bodrum'da 5 yaşındaki Mehmet Ege depremzedelere kumbarasındaki parayı bağışladı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir çocuk, kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Bodrum'da gönüllülerin başlattığı kampanyaya, 5 yaşındaki Mehmet Ege Karaman da destek verdi.

Ailesiyle Bodrum Belediyesine gelen Mehmet Ege, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine göndermek üzere Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teslim etti.

Başkan Aras, kumbaranın üzerindeki "Bu benim kumbaram, belki içinde çok bir şey yok ama belki bir arkadaşımın yüzünü gülümsetmeye yeter. Bu parayla depremzede bir arkadaşıma oyuncak alın Ahmet Aras amca." yazısını okudu.

Mehmet Ege'ye anlamlı bağışı için teşekkür eden Aras, notu okurken duygusal anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan ikinci kez depremzedeler için yardım geldi
YEREL HABERLER Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan ikinci kez ...
Datça’da depremzedeler için kan bağışı düzenlendi
YEREL HABERLER Datça’da depremzedeler için kan bağışı düzenlendi
Hastaneye dönüştürülen 'TCG Bayraktar' gemisinde 20 ameliyat
YEREL HABERLER Hastaneye dönüştürülen 'TCG Bayraktar' gemisinde 20 ...
Datça’da kadınlar depremzedeler için kermes düzenledi
YEREL HABERLER Datça’da kadınlar depremzedeler için kermes düzenledi
Muğla'da açılan damperi köprüye çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Muğla'da açılan damperi köprüye çarpan kamyondaki 2 ...
Bodrum'da park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheli kamerada
YEREL HABERLER Bodrum'da park halindeki araçların lastiklerini kesen ...
AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Fethiye’de depremzedelere yönelik çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Fethiye’de ...
Deprem bölgesinden dönen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çalışmaları anlattı:
YEREL HABERLER Deprem bölgesinden dönen Bodrum Belediye Başkanı ...
(Görüntülü) KESİCİ ALETLE 15 ARACIN LASTİKLERİNİ PATLATTI; O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) KESİCİ ALETLE 15 ARACIN LASTİKLERİNİ ...
Kesici aletle 15 aracın lastiklerini patlattı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Kesici aletle 15 aracın lastiklerini patlattı; o ...
Hamile eşini kayalıklardan iterek öldürmekten müebbet verilen sanığın itirazına istinaftan ret - Yeniden
YEREL HABERLER Hamile eşini kayalıklardan iterek öldürmekten müebbet ...
Hamile eşini kayalıklardan iterek öldürmekten müebbet verilen sanığa istinaftan ikinci ret
YEREL HABERLER Hamile eşini kayalıklardan iterek öldürmekten müebbet ...
Muğla'da depremlerde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Muğla'da depremlerde vefat edenler için gıyabi cenaze ...
Muğla'da depremzede çocuğa doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Muğla'da depremzede çocuğa doğum günü sürprizi
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'dan Muğla'daki yardımlara ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'dan ...
'Depremzedeyim' diyerek yardım malzemesi toplayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
YEREL HABERLER 'Depremzedeyim' diyerek yardım malzemesi toplayan ...
Muğla'da depremzedelere yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Muğla'da depremzedelere yardımlar sürüyor
Bodrumspor'dan tarihi transfer
YEREL HABERLER Bodrumspor'dan tarihi transfer
Depremde hayatını kaybeden sağlık memurunun cenazesi, Muğla'da defnedildi
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden sağlık memurunun cenazesi, ...
Muğla'ya getirilen yaralı depremzedelerin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Muğla'ya getirilen yaralı depremzedelerin tedavisi ...
Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
'Depremzedeyim' diyerek topladığı malzemeleri satan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 'Depremzedeyim' diyerek topladığı malzemeleri satan ...
Muğla'da evinde çok sayıda silah bulunduran 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Muğla'da evinde çok sayıda silah bulunduran 2 şüpheli ...
Muğla'da konuk edilen depremzede sayısı 25 bin 826'ya ulaştı
YEREL HABERLER Muğla'da konuk edilen depremzede sayısı 25 bin 826'ya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.