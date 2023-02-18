Bodrumspor, Hakan Özmert'i transfer etti

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MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, orta saha oyuncusu Hakan Özmert'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Hakan Özmert. Son olarak Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Hakan Özmert ile sözleşme imzaladık. Hakan Özmert'e formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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