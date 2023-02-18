Muğla'da depremzede çocuklar yararına kitap mezadı düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen kitap mezadının geliri, depremzede çocuklara bağışlanacak.

Tarihi Arasta Çarşısı'ndaki bir restoranda gerçekleştirilen mezada kitapseverler ilgi gösterdi.

Ziyaretçilerin sevdiği yazar ve şairlerin eserlerini bulma fırsatı bulduğu mezada ilişkin açıklama yapan Kazım Yazırlıoğlu, organizasyonun anlamlı olduğunu söyledi.

Yazırlıoğlu, mezadın tüm gelirinin kente gelen depremzede çocuklar için bağışlanacağını ifade etti.

Depremzede çocuklar için her hafta sürdürülmesi planlanan mezada kitap bağışlarının kabul edileceği belirtildi.

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