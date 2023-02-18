Muğla'da prefabrik ev çıkan yangında hasar gördü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, prefabrik evde çıkan yangın hasara neden oldu.



Hisarönü Mahallesi Asparan mevkiindeki bir prefabrik evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine eve giden Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.



Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.



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