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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TBMM çalışanları Elbistan'da depremzedelere sıcak yemek yapıyor

AA

TBMM çalışanları Elbistan'da depremzedelere sıcak yemek yapıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - DURMUŞ GENÇ/ TEZCAN EKİZLER - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Elbistan ilçesine gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) personeli, kurdukları sahra mutfağında her gün 2 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek veriyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden ikincisinin merkez üssü Elbistan'da evleri zarar görenlerden ilçede kalanlar yaşamlarını kurulan çadır kentlerde sürdürmeye çalışıyor.

Depremin hemen ardından Elbistan'a gelen gönüllü ekipler, ilk zamanlar arama kurtarma çalışmalarına katılırken, bu çalışmaların sona ermesinin ardından kurdukları sahra mutfağında yemek ihtiyacını gideriyor.

Afet sonrası bölgeye gelen Meclisin birçok biriminde görevli gönüllüler de depremzedelere yemek ve çay ikramında bulunuyor, Mecliste toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

- Meclisten 80 kişilik gönüllü grubu geldi

TBMM Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Kamil Polat, AA muhabirine, depremin ilk anında bölgeye 80 kişilik gönüllü grubuyla geldiklerini, gelen grubun bir kısmının enkaz kurtarma çalışmalarına katıldığını, 30 kişilik grubun ise yemek hizmeti verdiğini söyledi.

Sahra mutfaklarının sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar hizmet verdiğini belirten Polat, "Buradaki vatandaşlarımızın yaralarına bir merhem olduysak ne mutlu bize. TBMM çok kutsal bir yer. Türk milleti için buradayız. 2 bin kişiye sabah kahvaltısının yanı sıra öğle ve akşam yemeği veriyoruz. Çay kazanlarımızdan günlük 6 bin çay tüketiliyor. Milletimiz için buradayız. Vatandaşlarımız devletin burada olduğunu görünce mutlu oluyor." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kendilerine büyük destek verdiğini anlatan Polat, ilçeye gelen Şentop'un aşevini de ziyaret ederek hem çalışanlar hem de depremzedeler ile biraya geldiğini ifade etti.

Polat, mutfaklarında özenle hazırlanan yemekleri depremzedelerin yanı sıra bölgede görev yapan polis, Mehmetçik, güvenlik korucuları ve gönüllü gruplara da ikram ettiklerini dile getirdi.

Mutfaklarına gelen depremzedelerin "Devletimiz burada, hepinizden Allah razı olsun" dediğini aktaran Polat, deprem bölgesinden uzun süre ayrılmayacaklarını kaydetti.

- "Sonuna kadar buradayız"

TBMM Şef Garsonu Murat Omaç ise tüm personelin deprem bölgesine gönüllü geldiğini vurguladı.

Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini aktaran Omaç, "Gerekirse 3 ay, 5 ay kalmaya hepimiz gönüllüyüz. Bugüne kadar böyle bir dua almadım. Böyle bir acıyı görmedim. Elimizden gelirse gitmemeyi de düşünüyoruz. Sonuna kadar buradayız." diye konuştu.

Öte yandan, TBMM'nin başlattığı ayni yardım kampanyası çerçevesinde daha önce deprem bölgesine gönderilen yardım malzemelerine ek olarak, Meclis personelinin tedarik ettiği mutfak, gıda, kıyafet ve hijyen malzemeleri, jeneratör ve portatif tuvaletlerin bulunduğu tır bölgeye ulaştı, yardımlar depremzedelere dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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