Fethiye'de deniz suyu çekildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi.

Fethiye Körfezi'nde deniz suyunun çekilmesiyle oluşan görüntü, kordona gezintiye gelenleri şaşırttı. Foça Mahallesi Çalış mevkisinde bölgede yaşayanlar ve ziyaretçiler ortaya çıkan manzaranın fotoğraflarını çekti.

Deniz suyunun yaklaşık 10 metre çekilmesiyle, Murt Deresi'nin taşıdığı alüvyonların oluşturulduğu küçük adacık da ortaya çıktı.

Çekilmenin ardından kıyıda beliren atıklar, Fethiye Belediyesi ekiplerince toplandı.

Deniz suyu çekilmesinin, gelgit hareketleri ve rüzgar basınç değişikliklerinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

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