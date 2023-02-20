Bodrumspor, Ronaldo Kwateh'i transfer etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrumspor, Ronaldo Kwateh'i transfer etti

AA

Bodrumspor, Ronaldo Kwateh'i transfer etti

MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, forvet oyuncusu Ronaldo Kwateh'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ronaldo Kwateh. Son olarak Madura United FC forması giyen Endonezyalı futbolcu Ronaldo Kwateh ile sözleşme imzaladık." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, genç oyuncunun 25 Şubat-19 Mart tarihlerinde düzenlenecek 20 Yaş Altı Asya Kupası Oyunları'na katılacak Endonezya 20 Yaş Altı Milli Takımı kadrosunda yer aldığı da bildirildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremzede 6 yaşındaki Ali´nin çizdiği ilk resim, ev oldu
YEREL HABERLER Depremzede 6 yaşındaki Ali´nin çizdiği ilk resim, ev ...
GÜNCELLEME - Fethiye'de deniz suyu çekildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Fethiye'de deniz suyu çekildi
(Görüntülü) BODRUM&#039;DA LİMANDAKİ 2 TEKNE YANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BODRUM'DA LİMANDAKİ 2 TEKNE YANDI
Fethiye'de deniz suyu çekildi
YEREL HABERLER Fethiye'de deniz suyu çekildi
Bodrum'da limandaki 2 tekne yandı
YEREL HABERLER Bodrum'da limandaki 2 tekne yandı
Bodrum'da çıkan yangında 4 teknede hasar oluştu
YEREL HABERLER Bodrum'da çıkan yangında 4 teknede hasar oluştu
Çağdaş Bodrum Ender Arslan'ı açıkladı
YEREL HABERLER Çağdaş Bodrum Ender Arslan'ı açıkladı
Bodrumspor yenilgiyi önemsemedi
YEREL HABERLER Bodrumspor yenilgiyi önemsemedi
Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi ...
Muğla'da deniz suyu 20 metre çekildi
YEREL HABERLER Muğla'da deniz suyu 20 metre çekildi
Bodrumspor Hakan'ı aldı
YEREL HABERLER Bodrumspor Hakan'ı aldı
TBMM çalışanları Elbistan'da depremzedelere sıcak yemek yapıyor
YEREL HABERLER TBMM çalışanları Elbistan'da depremzedelere sıcak ...
Muğla'da prefabrik ev çıkan yangında hasar gördü
YEREL HABERLER Muğla'da prefabrik ev çıkan yangında hasar gördü
Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu 50 metre çekildi
YEREL HABERLER Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu 50 metre ...
Muğla'da depremzede çocuklar yararına kitap mezadı düzenlendi
YEREL HABERLER Muğla'da depremzede çocuklar yararına kitap mezadı ...
Bodrumspor, Hakan Özmert'i transfer etti
YEREL HABERLER Bodrumspor, Hakan Özmert'i transfer etti
Bodrum'da 5 yaşındaki Mehmet Ege depremzedelere kumbarasındaki parayı bağışladı
YEREL HABERLER Bodrum'da 5 yaşındaki Mehmet Ege depremzedelere ...
Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan ikinci kez depremzedeler için yardım geldi
YEREL HABERLER Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan ikinci kez ...
Datça’da depremzedeler için kan bağışı düzenlendi
YEREL HABERLER Datça’da depremzedeler için kan bağışı düzenlendi
Hastaneye dönüştürülen 'TCG Bayraktar' gemisinde 20 ameliyat
YEREL HABERLER Hastaneye dönüştürülen 'TCG Bayraktar' gemisinde 20 ...
Datça’da kadınlar depremzedeler için kermes düzenledi
YEREL HABERLER Datça’da kadınlar depremzedeler için kermes düzenledi
Muğla'da açılan damperi köprüye çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Muğla'da açılan damperi köprüye çarpan kamyondaki 2 ...
Bodrum'da park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheli kamerada
YEREL HABERLER Bodrum'da park halindeki araçların lastiklerini kesen ...
AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Fethiye’de depremzedelere yönelik çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Fethiye’de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.