Muğla Valisi Tavlı, Marmaris'te depremzedeleri ziyaret etti

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MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Orhan Tavlı, deprem bölgesinden tahliye edilen Marmaris'teki otel ve kamu kurumlarında misafir edilen depremzedelerle bir araya geldi.

Tavlı, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Marmaris Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ne gelen depremzedelerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'dan bilgi alan Tavlı, otelde kurulan revir ve sosyal markette incelemede bulundu.

Afet bölgesine yönelik yardımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Tavlı, bir yandan da kentte misafir ettikleri depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılamak ve yaralarını sarmak için çalışmaların sürdürdüklerini kaydetti.

İl genelinde toplanan yardımların büyük kısmının askeri gemilerle gönderildiğine dikkati çeken Tavlı, "Marmaris'ten deprem bölgesine 125 tır ve 7 kamyon insani yardım malzemesi kara yoluyla ve askeri gemilerle gönderildi. Bunun yanında Marmaris'te 6 binin üzerinde depremzedeye barınma hizmeti veriliyor." dedi.

Depremzede vatandaşlara kapılarını açan otel sahiplerine ve iş insanlarına teşekkür eden Tavlı, "Yaraları hep birlikte saracağız. Misafirlerimize yeme içme ve barınma hizmetinin en iyisini sunabilmek için tüm gücümüzle sahada ve depremzede vatandaşlarımızın yanındayız." diye konuştu.

Marmaris Kaymakamı Aksoy da depremzedeler için 7 gün 24 saat hizmet veren karşılama merkezinde çay, kahve ve sıcak çorba ikramının yanında sağlık, psiko sosyal destek, rehberlik, iş ve meslek danışmanlığı gibi destek hizmetlerini sunduklarını dile getirdi.

Öte yandan, Kaymakam Aksoy, Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başhekim Dr. Niyazi Taşkıran'dan sağlık durumları hakkında bilgi alan Aksoy, ilçede yatılı tedavi gören 12 depremzededen 6'sının taburcu edildiğini kaydetti.



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