Yunanistan'dan depremzedeler için gönderilen yardımlar Muğla'ya ulaştı

MUĞLA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yunanistan'da toplanan yardım malzemeleri Türkiye'ye getirildi.
İstanköy (Kos) Adası'ndan Asım Kaptan isimli feribotla yola çıkan yardım malzemeleri, Bodrum Cruise Port İskelesine yanaştırıldı.
Feribottan indirilen malzemeler Bodrum Kaymakamlığı, Gümrük yetkilileri ve belediye ekiplerinin çalışmalarıyla taşındı.
Kos ve Leros Belediyelerince toplandığı belirtilen 35 paletten oluşan yardımlar arasında battaniye, kıyafet, gıda, hijyen malzemesi ve oyuncak bulunuyor.
Yardımlar, Herodot Kültür Merkezi'ndeki toplama alanına götürüldü.