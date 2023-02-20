Muğla'dan deprem bölgesine 660 tır yardım malzemesi gönderildi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MUĞLA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Muğla'dan bölgeye 660 tır yardım malzemesi gönderildiği açıklandı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında 75. Yıl Toplantı Salonu'nda İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Tavlı, toplantıda yaptığı konuşmada, depremin ardından Muğlalıların tek yürek olarak müthiş bir dayanışma örneği sergilediğini söyledi.

Deprem bölgesine yardımların sürdüğünü aktaran Tavlı, devlet ve millet el birliğiyle depremzedelerin yaralarının kısa sürede sarılacağını kaydetti.

İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Özden İşler, Muğla'dan şu ana kadar deprem bölgesine 660 tır yardım malzemesinin gönderildiğini kaydetti.

İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Ahmet Arslan da kentten 15 seyyar tuvalet, 13 seyyar banyo, 45 tuvalet ve banyo konteyneri ile 237 yaşam konteynerinin bölgeye sevk edildiğini dile getirdi.

- Marmaris'ten yardımlar sürüyor

Öte yandan Marmaris ilçesinde "El Ele, Hep Birlikte Dayanışma Merkezi" Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu'nun bahçesinde hizmete açıldı.

Merkezde, depremzedelerin giyim, oyuncak, ısıtıcı ve gıda talepleri karşılanıyor.

Marmaris Belediyesince de Malatya'ya 25 ton odun gönderildi.

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