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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

AA

Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle bazı evleri su bastı.

Geriş Mahallesi Erdemil Caddesi'ndeki içme suyu isale hattında, patlama meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan patlamayla asfalt yarıldı, caddeye boşalan su çevredeki bazı evler ile bahçelerine doldu.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri bölgedeki suyu keserek onarım çalışması başlattı.

Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, daha önce de bölgede patlamaların olduğunu, sorunun çözülmesini istediklerini ifade etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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