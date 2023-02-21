Bodrum'da jandarma ekipleri motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıttı

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıtıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Reflektif Yelek Giy Görünür Ol" sloganıyla motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Gündoğan Jandarma Karakol Komutanlığı önünde trafik uygulaması gerçekleştirildi.
İl Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Amirliği ekiplerinin katıldığı uygulamada sürücülere motosiklet ekipmanlarının önemi hakkında bilgiler verildi.
Uygulamada çok sayıda sürücüye reflektif yelek dağıtımı yapıldı. Jandarma tarafından ilçede son 6 ayda 700'den fazla, Muğla'da ise bin 500'den fazla yelek dağıtıldığı bildirildi.