Fethiye'de depremzede çocuklar polis motosikletiyle gezdi

MUĞLA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle Muğla'nın Fethiye ilçesinde gelen afetzede çocuklar, polis motosikletiyle gezdirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, Trafik Eğitim Parkı'na getirilen çocuklar, palyaçoyla oyun oynadı. Yüzleri boyanan çocuklar daha sonra polis motosikletiyle parkta gezdirildi.

Etkinliğin ardından çocuklara pamuk şekeri ve bazı hediyeler verildi.

İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, gazetecilere, depremzedelerin acil ihtiyaçlarını gidermenin yanında geleceğin teminatı çocukların yüzlerini güldürmeye de çalıştıklarını söyledi.

Çocukların mutlu olması için etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Dadaşoğlu, "Çocuklarımızın mutluluğuyla mutlu olacağız. Dünyada çocuk bayramı hediye edilen tek millet biziz. Çocuklar bizim geleceğimiz, onlar için ne yapsak azdır. Tek hedefimiz onları mutlu edebilmek. Yaşadıkları ağır travmadan bir nebzede olsa uzaklaşmalarını sağlamak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.