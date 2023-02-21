Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan E.C. ve İ.M'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonda, bir miktar esrar ve kenevir tohumu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

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