Muğla'daki trafik kazasında 1 kişi öldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, E.U. idaresindeki 07 BBU 329 plakalı otomobil ile Ahmet Fatih Otrar'ın (18) kullandığı 48 FB 106 plakalı motorlu bisiklet, Muğla-Fethiye kara yolu Çamköy Kavşağı'nda çarpıştı.



Çarpışma sonucu motorlu bisikletten düşen Otrar'a aynı istikamette seyreden B.S.G. yönetimindeki 06 S 8399 plakalı otomobil çarptı. Otrar, otomobilin önünde bir süre sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Otrar'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Diğer sürücüler polis merkezine götürüldü.

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