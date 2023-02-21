Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin, Hisarönü Mahallesi'nde bir ev ve arabada yaptığı aramada, bir miktar esrar, tabanca ve mermi ele geçirildi.

Operasyonda, Z.K, K.K. ve O.Ö. gözaltına alındı.

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