Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekibi, Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan H.T.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese, uyuşturucu madde arama köpeği "Zorlu"nun da katılımıyla operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar skunk ile metamfetamin, uyuşturucu içme aparatı ve hassas terazi ele geçirdi.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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