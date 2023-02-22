Milletvekili Gökcan, Dalaman'a gelen depremzedeleri ziyaret etti

MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, deprem bölgesinden Dalaman ilçesine gelen depremzedeleri kaldıkları yardımseverin evlerinde ve misafirhanelerde ziyaret etti.

Gökcan'a ziyaretlerinde Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş da eşlik etti. Depremzedeler ile bir süre sohbet eden Gökcan, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Birlikte, bir ve beraber olarak acıların üstesinden gelineceğine inancının tam olduğunu ifade den Gökcan, "Tüm depremzedeler bizlere emanet. Yaşadıkları acıları hafifletmek birinci görevimiz. Her birinin hikayesi farklı olsa da yaşadığı acı ortak. Bu acıyı en derinden paylaşıyoruz. Böyle bir dönemde dayanışmanın önemini çok iyi biliyoruz." dedi.

Dalaman'da afet bölgesinden gelen depremzedeler yardımseverlerin evlerinde kira alınmadan ve Dalaman Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü (TİGEM) misafirhanesinde ağırlanıyor.

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