Gaziantepli depremzede çift, ikiz bebeklerini Fethiye'de kucaklarına aldı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MUĞLA (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından yaşadığı şehirden ayrılan Esra Karakuzular, Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğum yaptı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki evleri hasar gören Ahmet Karakuzular (34), depremin ardından birkaç gün kentte kalan eşi, çocuğu ve diğer yakınlarını Fethiye'deki akrabalarının yanına gönderdi.

Hamile olan eşi Esra Karakuzular, ilçedeki özel bir hastanede "Doğuhan" ve "Batıhan" adını verdikleri bebeklerini dünyaya getirdi.

Ahmet Karakuzular, gazetecilere, eşi ve ailesini Fethiye'ye yolladıktan sonra bölgede depremzedelere yardım etmeye devam ettiğini, dün ilçeye geldiğini anlattı.

Fethiye'ye geldikten bir saat sonra çocuklarının doğduğunu belirten Karakuzular, "Herkes çok yardımcı oldu. Allah razı olsun. Depremin ardından doğudan batıya geldik. Bunun için çocuklarımıza Doğuhan ve Batıhan isimlerini verdik." diye konuştu.

Anne Karakuzular ise doğumuna az bir süre kala deprem felaketini yaşadıklarını söyledi.

Gaziantep'te sarsıntılar devam ettiği için dönmediklerini dile getiren Karakuzular, "Deprem nedeniyle her şey hasar gördü. Çocuklarımı burada kucağıma almak nasip oldu." dedi.

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ile eşi, annenin hastaneden taburcu edilmesinin ardından aileyi ziyaret etti.

Aile fertleriyle bir süre sohbet eden Karaman, bebeklere altın taktı.

Çifti tebrik eden ve bebeklere hayırlı ömür temennisinde bulunan Karaman, "Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız." ifadesini kullandı.

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