Rodos ve Sömbeki adalarından deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MUĞLA (AA) - Rodos ve Sömbeki (Simi) adalarından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgeler için Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerine feribotla yardım malzemeleri getirilmeye devam ediliyor.

Rodos Belediyesince toplanan 1050 koli yardım, Rodos Müslümanları Eğitim, Kültür ve Kardeşlik Derneği ile Rodos Başkonsolosluğu desteğiyle Marmaris Express feribotuyla Marmaris Limanı'na getirildi.

Giysi, gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardımlar, kaymakamlık görevlileri, gümrük memurları ve liman çalışanlarınca kamyonlara yüklendi.

Listelenen malzemeler, Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda İçmeler Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ndeki depoya teslim edildi. Daha sonra tıra yüklenen yardımlar, deprem bölgesine gönderildi.

- Sömbeki Adası'ndan 177 koli yardım gönderildi

Sömbeki Adası'ndan depremzedeler için, 3 tekne ile 177 yardım kolisi Datça'ya getirildi.

Sömbeki Belediye Başkanı Eleftherios Papakalodoukas da Datça'ya gelerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Belediyenin organizasyonuyla getirilen gıda, giysi, oyuncak, temizlik ve hijyen malzemelerinden oluşan yardımlar Datça Kaymakamlığı görevlileri, gümrük memurları ve yardımseverlerce kamyonlara yüklendi.

Yardım kolileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere Atatürk Spor Salonu'na götürüldü.

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