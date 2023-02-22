Muğla'da 20 düzensiz göçmen yakalandı, 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Bodrum açıklarında lastik botla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Radarı tarafından tespit edilen hareket halindeki lastik bot, bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durduruldu. Bottaki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Farklı zamanda yine Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 47 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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