Muğla Valisi Tavlı, Menteşe'de depremzedeleri ziyaret etti

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Orhan Tavlı, deprem bölgesinden tahliye edilen Menteşe'deki öğrenci yurdunda misafir edilen afetzedelerle bir araya geldi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Turgutreis Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen depremzedelerle sohbet eden Tavlı talepleri dinledi.

Tavlı, aziz milletin yüce gönlüyle, dayanışma ruhuyla, devletin tüm imkanlarıyla yaraların sarılacağını ve zorlu günlerin geride kalacağını söyledi.

Her zaman iyilik ve dayanışmaya odaklanılması gerektiğini belirten Tavlı, "Bu zorlu süreçte süratle ihtiyaçları gidermeye, yaraları sarmaya çalışacağız. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarla vurguladığı gibi gün birlik günü, gün beraberlik günü ve gün bir birimizin elinden tutma ve beraberce doğrulma günü. Rabb'im, dirlik ve düzenimize, devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

Tavlı, Muğla'da deprem bölgesinden tahliye edilen 39 bin misafiri ağırladıklarını bildirdi.

Turgut Reis Yurdu'nda 7 gün 24 saat sağlık hizmeti verildiğini dile getiren Tavlı, bunun yanında psikososyal destek ile iş ve meslek danışmanlarının ve sosyal marketin vatandaşın hizmetinde olduğunu vurguladı.

Geldikleri ilk günden beri ilgi ve alakanın hiç eksik olmadığını, ihtiyaçlarının hızla karşılandığını ve çok iyi ağırlandıklarını ifade eden depremzedeler, Vali Tavlı'ya teşekkür etti.

Tavlı'ya Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay eşlik etti.

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