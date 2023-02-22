Muğla'da Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

AA

Muğla'da Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, depremden etkilenen illere gönderilecek insani yardımların ve Muğla'ya gelen depremzedelere verilen hizmetlerin değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

Menteşe Kaymakamlığı'ndaki salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Tavlı, devletin afetzede vatandaşlar için tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Afet bölgesine yapılan yardımların hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Tavlı, Muğla'da misafir ettikleri depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılamak ve yaralarını sarmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Tavlı, şimdiye kadar Menteşe'den deprem bölgesine 666 tır insani yardım malzemesinin kara yolu, deniz yolu, askeri gemilerle ve askeri uçaklarla gönderildiğini belirterek, destekte veren tüm vatandaşlara, iş insanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, oda ve borsa başkanlarına, gönüllülere ve çalışmalarını aralıksız sürdüren tüm personele teşekkür etti.

- Depremzedelerin sağlık kontrolleri ve ihtiyaçları gideriliyor

Öte yandan, Muğla'da misafir edilen depremzedelerin sağlık ihtiyaçlarının İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince giderildiği de belirtildi.

Deprem bölgesinden Muğla'ya gelen depremzedelerden 3 bin 700'ünün barınma alanlarındaki revirlerde sağlık taramasından geçirilerek muayene edildiği, 11 bin 384 afetzede ile mobil sağlık hizmeti ekiplerinin bire bir görüşme sağladığı ifade edildi.

Kamu hastanelerinin acil servis ve polikliniklerine bugüne kadar 5 bin 106 hastanın başvurduğu, bu hastalardan 71'inin servislere yatırıldığı, 65'inin de tedavisi tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 39 kişiyi ve 2 hayvanı kurtaran ekiple bir araya geldi
YEREL HABERLER Muğla Valisi Orhan Tavlı, 39 kişiyi ve 2 hayvanı ...
Muğla Valisi Tavlı, Menteşe'de depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Muğla Valisi Tavlı, Menteşe'de depremzedeleri ziyaret ...
Muğla'da 20 düzensiz göçmen yakalandı, 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla'da 20 düzensiz göçmen yakalandı, 47 düzensiz ...
Rodos ve Sömbeki adalarından deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Rodos ve Sömbeki adalarından deprem bölgesine ...
Gaziantepli depremzede çift, ikiz bebeklerini Fethiye'de kucaklarına aldı
YEREL HABERLER Gaziantepli depremzede çift, ikiz bebeklerini ...
Milletvekili Gökcan, Dalaman'a gelen depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Milletvekili Gökcan, Dalaman'a gelen depremzedeleri ...
Depremzede Esra, ikizlerini dünyaya getirdi
YEREL HABERLER Depremzede Esra, ikizlerini dünyaya getirdi
İnternette caretta caretta kabuğundan satılık tespih
YEREL HABERLER İnternette caretta caretta kabuğundan satılık tespih
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Muğla'da 16 düzensiz göçmen yakalandı, 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla'da 16 düzensiz göçmen yakalandı, 17 düzensiz ...
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Rodos Müslümanları Derneğinin deprem bölgesine yardımı sürüyor
YEREL HABERLER Rodos Müslümanları Derneğinin deprem bölgesine ...
Muğla'daki trafik kazasında 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Muğla'daki trafik kazasında 1 kişi öldü
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Fethiye'de depremzede çocuklar polis motosikletiyle gezdi
YEREL HABERLER Fethiye'de depremzede çocuklar polis motosikletiyle ...
Bodrum'da jandarma ekipleri motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıttı
YEREL HABERLER Bodrum'da jandarma ekipleri motosiklet sürücülerine ...
Yer kaymasının en fazla yaşandığı Ekinözü'nde yolda yarıklar oluştu, asfalt kabardı
YEREL HABERLER Yer kaymasının en fazla yaşandığı Ekinözü'nde yolda ...
Bodrum'da ana isale hattı patladı
YEREL HABERLER Bodrum'da ana isale hattı patladı
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
YEREL HABERLER Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
(Görüntülü)- AZİZE VE 3 KIZINI, ENKAZDA KALMAKTAN &#039;ASİL&#039; KURTARMIŞ 
YEREL HABERLER (Görüntülü)- AZİZE VE 3 KIZINI, ENKAZDA KALMAKTAN ...
Azize ve 3 kızını, enkazda kalmaktan 'Asil' kurtarmış
YEREL HABERLER Azize ve 3 kızını, enkazda kalmaktan 'Asil' kurtarmış
Muğla'dan deprem bölgesine 660 tır yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Muğla'dan deprem bölgesine 660 tır yardım malzemesi ...
Yunanistan'dan depremzedeler için gönderilen yardımlar Muğla'ya ulaştı
YEREL HABERLER Yunanistan'dan depremzedeler için gönderilen ...
Muğla Valisi Tavlı, Marmaris'te depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Muğla Valisi Tavlı, Marmaris'te depremzedeleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.