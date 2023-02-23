Muğla'da kaza yapan otomobil yandı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde refüje çarptıktan sonra alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Zühra Ö. idaresindeki 37 BC 101 plakalı otomobil, Marmaris-Menteşe Karayolu Taşhan mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazanın ardından alev alan otomobil yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.



Kazada sürücü yara almadı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre aksadı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.