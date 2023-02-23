Bodrumspor, ertelenen Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Bodrumspor, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen Eyüpspor maçı hazırlıklarına yeniden başladı.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yaptığı açıklamada, Eyüpspor'la 28 Şubat Salı günü saat 20.00'de deplasmanda yapacağı karşılaşmaya 3 puan hedefiyle hazırlandıklarını ifade etti.



Yalıçiftlik Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürdüklerini anlatan Taşdemir, deprem nedeniyle büyük bir acı yaşadıklarını belirterek, "Aklımız hep orada. Hepimiz insanız, empati yaptığımızda bile kaldıramayacağımız şeyler var. Türkiye yardım seferberliği başlattı. Acılarımızı birbirimize sarılarak iyileştirebiliriz. Deprem bölgesinde zarar gören vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Takıma iki yeni oyuncuyu kattıklarını belirten Taşdemir, şunları kaydetti:

"Eksik gördüğümüz bölgelere takviye yaptık. Sezon başından beri koyduğumuz hedef doğrultusunda gitmeye çalışıyoruz. Bu hedefi depremden sonra biraz değiştirdik. Keyif almaya, mutlu olmaya, sevenlerimizi mutlu etmeye yönelik odaklandık. Ligden iki takım çekildi. Ligin bütün ahengi ve dengesi bozuldu. Oyunun rengi de değişti bana göre ama yaşadığımız acıyı düşündüğümüz zaman bunlara girmek bile gereksiz. Biz idmanlarımızı yapıyoruz, haftaya Eyüpspor maçıyla başlayacağız. Bizim için inşallah sonucu iyi biten bir maç olur."

Ligde son 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Bodrumspor 38 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.