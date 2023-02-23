Muğla'da depremzede çocuğa doğum günü sürprizi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MUĞLA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesiyle Muğla'nın Dalaman ilçesinde misafir edilen depremzede çocuk için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Malatya'dan kente gelen ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) misafirhanesinde kalan 7 yaşındaki Buğra Dinçer'in doğum günü olduğunu öğrendi.

Gökcan, Dinçer için sürpriz kutlama etkinliği düzenleyerek, yaş pasta aldı. Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Oğuz ile diğer depremzede çocukların da katılımıyla Dinçer'in doğum günü kutlandı. Tüm çocuklara oyuncak hediye edildi.

Yelda Erol Gökcan, Muğla'da bugün itibarıyla yaklaşık 40 bin depremzedenin misafir edildiğini söyledi.

Depremzedeleri en iyi şekilde misafir etmek için Muğla Valiliği koordinesinde devletin tüm kurumlarıyla çalışmaların sürdüğünü ifade eden Gökcan, "Belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarımız da seferber olmuş durumda. Bu günleri el birliği ve dayanışmayla aşacağız." dedi.

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