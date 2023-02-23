Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 88. yıl dönümü kutlandı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MUĞLA (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Muğla'nın Marmaris ilçesine gelişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaharmanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle sade şekilde düzenlenen Atatürk Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Belediye Başkan Vekili Burak Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, anıta çelenk sundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Beldibi Sıtkı Zaralı Ortaokulu Müdürü Ali İhsan Damkacı yaptı.

Konuşmanın ardından Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatılmış yelkenli yatlar ve Sahil Güvenlik botları siren çalarak körfezde geçiş gerçekleştirdi.

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