Depremzedeler için "Atayurttan Anayurda Yardım Kampanyası"

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Atayurttan Anayurda Yardım Kampanyası" için Muğla'nın Dalaman ilçesinde gelen Kazakistanlı heyetle görüştü.



Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye 100'ün üzerinden iş makinesi ve ekip gönderen YDA Şirketler Grubu'nun Kazakistan'ın Türkistan şehrinde başlattığı "Atayurttan Anayurda Yardım" kampanyası ülkede yoğun ilgi gördü.



Milletvekili Gökcan, yaptığı açıklamada, Binali Yıldırım'ın başkanlığını yaptığı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ak Sakallılar Konseyi'nin de kampanyaya destek verdiğini söyledi.



Kampanya kapsamında Dalaman'a gelen YDA Türkistan Havalimanı personeli depremzedelere gıda kolisi ve hijyen paketi dağıttığını ifade eden Gökcan, "Kazak halkına ve kampanyaya öncülük yapan YDA Şirketler grubuna teşekkür ederiz. Bu zor günleri kardeşlerimizin de destekleri ile aşacağımıza inanıyorum." ifadeleri kullandı.

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