Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan Hatay'a gönderilen konteynerlerle ilgili açıklama:

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MUĞLA (AA) - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hatay'a gönderilen konteynerlerle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Aras, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "CHP'li Bodrum Belediyesi tarafından İskenderun'da depremzedeler için kurulan konteynerlerin, Hatay Valiliği yetkilileri tarafından kaldırılmaya çalışıldığı" iddiasına ilişkin paylaşımında, "Değerli Bodrumlular, iyi akşamlar. Bu akşam sosyal medyada yayınlanan bu iddia tamamen gerçek dışıdır. İddia edilenin aksine, Hatay Valiliği ile ilk günden itibaren devam eden işbirliğimiz sorunsuz olarak sürmektedir. Malatya'dan sevgiler, selamlar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bodrum Kaymakamlığı ile Bodrum Belediyesi işbirliğinde ve AFAD koordinesinde, deprem bölgesine şimdiye kadar 23 binden fazla kişinin yardımda bulunduğu, 212 yardım tırının gönderildiği öğrenildi.

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