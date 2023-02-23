Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Bahçelievler Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1015 lira ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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