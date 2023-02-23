Muğla'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında fiber tekneyle yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesinde görevli sahil güvenlik radarı tarafından tespit edilen hareket halindeki fiber tekne, bölgeye görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından durduruldu.

Teknedeki 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, Marmaris ilçesi açıklarındaki ticari gemide yaralanan bir kişinin de tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

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