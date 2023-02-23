Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler MAG-AME ekibince kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, Fethiye Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG-AME) ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kayadibi Mahallesi'nin dağlık alanında 2 keçi, kayalıklarda mahsur kaldı.

Sahibinin durumu bildirmesi üzerine, MAG-AME ekibinden 5 kişi bölgeye geldi.

Ekip, tırmanışın ardından halat yardımıyla kurtardıkları keçileri sahibine teslim etti.

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