Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği Encümeni Marmaris'te fidan dikti

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MUĞLA (AA) - Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliğinin (EMARÇEB) başkanı ve üyeleri öğrencilerle birlikte, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yanan ormanlık alanda fidanları toprakla buluşturdu.

EMARÇEB aralık ayı encümen toplantısı, Marmaris'te gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Birlik Başkanı Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ve Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Coşkun Tanış, öğrenciler ve Marmaris Belediyesi Meclisi üyeleri ile Yeşil Belde Mahallesi'nde yanan ormanlık alanda fidan dikti.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünün katkı verdiği etkinlikte belediye başkanlarından oluşan encümen üyeleri 300 fidanı toprakla buluşturup can suyunu verdi.

EMARÇEB ve Edremit Belediye Başkanı Arslan, fidan dikiminden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 88. yıl dönümünde fidan diktiklerini ve kendileri için özel bir günde fidan dikiyor olmanın ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Çok büyük yangınlar geçiren ilçede fidan dikmenin önemine değinen Arslan, "Marmaris çok büyük yangın felaketleri geçirdi. O dönem de birlik olarak Başkanımız Mehmet Oktay'ı ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerimizi iletmiştik. Çevreci olarak sorumluluğumuz gereği bu yanan yerlerin tekrar yeşermesine katkı vermek istedik. Cennet Marmaris tekrar eski günlerine kavuşacak." dedi.

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