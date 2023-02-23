Muğla'dan deprem bölgesine gönderilen 150 polis törenle uğurlandı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MUĞLA (AA) - Muğla Emniyet Müdürlüğü, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye, çalışmalara destek olmak amacıyla 150 polis memurunu daha gönderdi.

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, emniyet bahçesinde düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, bugüne kadar Muğla'dan 500 polisin deprem bölgesine gönderildiğini söyledi.

Dilberoğlu, dünyanın belki de hiç karşılaşmadığı çok büyük bir felaketle karşı karşıya olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Muğla'ya gelen depremzede kardeşlerimizle ilgilendiniz. Şimdi de yerinde çok ciddi bir mücadele vereceksiniz. Hepiniz zaten bunun bilincindesiniz. Orada Muğla'ya yakışır, diğer arkadaşlarınıza da örnek teşkil edecek çalışmalar yapacağınızdan en ufak şüphemiz yok. Allah hepinizin yar ve yardımcınız olsun."

Gelecek hafta bölgeye 150 polis memurunun daha gideceğini belirten Dilberoğlu, bölgede çalışmalara destek verecek olan polis memurlarına teşekkür ederek yollarının açık olmasını diledi.

Polisler, Emniyet Müdürlüğü önünden mesai arkadaşlarınca uğurlandı.

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