Bodrum'da mezatla satılan balıklardan elde edilen gelir depremzedelere bağışlandı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde mezatla satılan balıklardan elde edilen gelir, depremzedelere aktarılmak üzere AFAD'a bağışlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Gündoğan Balıkçı Barınağı'nda mezatla balık satışı etkinliği düzenlendi.



İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak başta olmak üzere birçok kurum yetkilisi, hayırseverler ve bölgedeki balıkçıların katıldığı etkinlikte tezgahtaki balıklar açık artırmayla satışa sunuldu.

Saylak, etkinlikte yaptığı konuşmada, 11 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin kendilerini de derinden sarstığını ifade etti.

Kadim Anadolu coğrafyasının yüzlerce yıldır pek çok felakete ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Saylak, "Her seferinde aziz milletin dayanışmasıyla pek çok yarayı birlikte sardık. Balıkçı arkadaşlarımızdan, 'Balıklarımızı avlayalım, mezadı yapalım ve elde edilen geliri AFAD’a bağışlayalım' önerisi geldi. Bu nedenle etkinliği düzenledik." dedi.

Daha sonra barınakta kurulan tezgahta birçok türde deniz balığı satışa sunuldu. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte 233 bin lira gelir elde edildiği, toplanan gelirin depremzedelere aktarılmak üzere AFAD'a bağışlandığı bildirildi.

Öte yandan aynı etkinliğin Milas'taki Güllük Mahallesi ile Marmaris'teki Selimiye balıkçı barınaklarında da düzenleneceği öğrenildi.

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