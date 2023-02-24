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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'ten Bodrum'a gelen depremzede genç yardım merkezinde gönüllü çalışıyor

AA

Gaziantep'ten Bodrum'a gelen depremzede genç yardım merkezinde gönüllü çalışıyor

MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Gaziantep'teki evleri depremde hasar gördüğü için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen afetzede üniversite öğrencisi, AFAD gönüllüsü olarak yardım merkezinde çalışmaya başladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Yalçın Karakurt, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depreme Gaziantep'teki evinde yakalandı.

Karakurt ve ailesi, depremde zarar gören apartmanlarından güçlükle dışarı çıktı. Mahallerindeki birçok bina hasar gören üniversiteli genç, ailesine ve diğer depremzedelere yardımcı oldu. Deprem bölgesinden uzaklaşmak isteyen Karakurt ailesi, Bodrum'daki yakınlarının yanına geldi.

İlk iş olarak Bodrum Gençlik Merkezi'nde kurulan Bodrum Kaymakamlığı Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden genç, İŞKUR'a iş başvurusunda bulundu, AFAD gönüllüsü oldu.

-"Her şeyin bittiğini düşündüm"

Her gün Bodrum Gençlik Merkezi'ne giderek afetzedeler için gönüllü çalışan Karakurt, AA muhabirine, deprem sırasında ailesiyle korku dolu anlar yaşadıklarını söyledi.

Apartmanın yedinci katındaki dubleks dairede oturduklarını anlatan Karakurt, "Deprem olduğunu anlayınca yatağımın yanında uygun bir pozisyon aldım. Deprem çantamız olduğu halde ne yapacağımı bilemedim. Her şeyin bittiğini düşündüm." dedi.

Karakurt, deprem sırasında tek amacının alt kattaki ailesinin yanına ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Ailesine ulaştıktan sonra kontrollü şekilde merdivenleri kullanarak dışarıya çıktıklarını aktaran Karakurt, "Korkunç bir soğuk vardı. Karla karışık yağmur yağıyordu. 5-6 saat boyunca sokakta battaniyelere sarılarak kapımızın önünde bekledik. İnsanlar ne yapacağını bilemiyordu." diye konuştu.

- "İş bulup çalışmam gerekiyor"

Yalçın Karakurt, depremin ikinci gününde Kızılay'da görevli arkadaşıyla bağlantı kurduğunu ve yardım malzemelerinin dağıtımına yardım ettiğini kaydetti.

Ailesi psikolojik açıdan iyi durumda olmadığından Bodrum'a geldiklerini söyleyen Karakurt, "Şu an için çok fazla bir şeye ihtiyacım yok. Ancak iş bulup çalışmam gerekiyor. İş bulana kadar boşta durmak yerine yardım merkezinde arkadaşlarıma yardım ediyorum. İnsan kendiyle kaldığı zaman kötü oluyor. Kaybettiğim çok fazla insan ve arkadaşım var. O nedenle hem kafayı dağıtmak hem de faydalı olmak için diğer depremzedelere yardım etmek etmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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