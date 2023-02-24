Muğla'da uyuşturucu operasyonunda evine özel düzenek kuran zanlı yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Cumalı Mahallesi'nde P.T'ye ait bir ikamete operasyon düzenledi.

KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ile led ışık, adaptör, akım düzenleyici, ışık yansıtıcısı ve florasan lambadan oluşan özel düzenek ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

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