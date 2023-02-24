AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Marmaris ve Datça'da depremzedeleri ziyaret etti

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Merkez, Köyceğiz, Fethiye, Yatağan, Dalaman ve Ortaca'dan sonra, Marmaris ve Datça'daki depremzedeleri ziyaret etti.

Gökcan ziyaretlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'un koordinasyonunda İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve Kadın Kolları Başkanı Cavidan Öner ve teşkilat mensuplarının depremzedeler için seferber olduğunu bildirdi.

Yardımların Marmaris Halit Narin Uygulama Oteli'nde Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli tarafından tasnif edildiğini ve ilçeye gelen depremzedelere ulaştırıldığını belirten Gökcan, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini kaydetti.

"Deprem bölgesini yeniden ihya ve inşa çalışmalarımız hızla devam ediyor." diyen Gökcan, "Asrın felaketi sonrası devletimizin ve milletimizin el ele vererek, tüm kurumları ile seferber oldu. Afet risk durumu, zemin kalitesi çalışmalarıyla, sosyolojik, demografik, kültürel yapıyı koruyarak, il yöneticileri, STK'lar ve akademisyenlerle istişare ererek, vatandaşlarımızı mağdur etmeden yeni yerleşim yerleri belirleniyor. Bir yıl içinde depremzede vatandaşlarımız yeni yerleşim yerlerine kavuşacaklar." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.